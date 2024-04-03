Мишенин Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишенин Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1823 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Мишенин Михаил Иванович

Мать: Мишенина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишенин Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Мишенина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишенина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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