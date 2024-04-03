Мишенин Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Мишенин Михаил Иванович
Мать: Мишенина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишенин Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Мишенина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишенина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно