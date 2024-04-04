(Дембская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дембская) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 19.01.1756

Сын: Сухинич Викентий Дворянин Казимирович

Отец ребёнка: Сухинич Казимир Дворянин Францевич

Рождение ребёнка
До 01.06.1766

Сын: Сухинич Иван Казимирович

Отец ребёнка: Сухинич Казимир Дворянин Францевич

Рождение ребёнка
До 07.05.1773

Сын: Сухинич Игнатий Казимирович

Отец ребёнка: Сухинич Казимир Дворянин Францевич

Смерть
Неизвестно
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