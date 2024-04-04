(Дембская) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 19.01.1756
Сын: Сухинич Викентий Дворянин Казимирович
Отец ребёнка: Сухинич Казимир Дворянин Францевич
Рождение ребёнка
До 01.06.1766
Отец ребёнка: Сухинич Казимир Дворянин Францевич
Рождение ребёнка
До 07.05.1773
Сын: Сухинич Игнатий Казимирович
Отец ребёнка: Сухинич Казимир Дворянин Францевич
Смерть
Неизвестно