Калинников Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинников Анатолий Николаевич

Калинников Анатолий Николаевич

avatar

Место рождения

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.05.1931

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
1983
Тула, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close