Калинников Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1931
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1983
Тула, город Тула, Тульская область