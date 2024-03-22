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Булдаков Алексей Хрисанфович
Булдаков Алексей Хрисанфович
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Древо
Место рождения
Старый Кичкиняш
, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
14.05.1885
Пол
Мужской
Отец
Булдаков Хрисанф Фёдорович
1846 г.р.
Мать
Булдакова (Анисимова) Дарья Андреевна
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1885
Отец:
Булдаков Хрисанф Фёдорович
Мать:
Булдакова Дарья Андреевна
Старый Кичкиняш
, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
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