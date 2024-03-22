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Булдаков Алексей Хрисанфович

Место рождения

Старый Кичкиняш, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.05.1885

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1885

Отец: Булдаков Хрисанф Фёдорович

Мать: Булдакова Дарья Андреевна

Старый Кичкиняш, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
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