Романова Мария Никифорова
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Никифор Ануфриев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1911
Рождение ребёнка
01.10.1914
Сын: Романов Иван Александрович
Отец ребёнка: Романов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно