Романова Мария Никифорова 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова Мария Никифорова

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Никифор Ануфриев

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бозин Сергей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1911

Муж: Романов Александр Иванович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1914

Сын: Романов Иван Александрович

Отец ребёнка: Романов Александр Иванович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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