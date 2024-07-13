Кривендин Николай Фёдорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривендин Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривендин Федот Яковлевич

Мать: Кривендина Агафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривендина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривендин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ноженко (Кривендина) Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

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