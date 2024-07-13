Кривендин Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривендин Федот Яковлевич
Мать: Кривендина Агафия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривендина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривендин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ноженко (Кривендина) Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана