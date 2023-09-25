Панова (Корыткина) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти03.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Корыткин Петр Герасимович
Мать: Корыткина Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панов Тимофей Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1908
Рождение ребёнка
11.10.1908
Дочь: (Панова) Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Панов Тимофей Георгиевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Панов Илларион Тимофеевич
Отец ребёнка: Панов Тимофей Георгиевич
Рождение ребёнка
22.12.1912
Отец ребёнка: Панов Тимофей Георгиевич
Смерть
03.03.1970
Причина смерти: сердечная недост 2 ст