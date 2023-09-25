Панова (Корыткина) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Корыткина) Надежда Петровна

Место рождения

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1889

Дата смерти

03.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Корыткин Петр Герасимович

Мать: Корыткина Анисья

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Панов Тимофей Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Тимофей Георгиевич

Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Панов Тимофей Георгиевич

Рождение ребёнка
11.10.1908

Дочь: (Панова) Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Панов Тимофей Георгиевич

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Панов Илларион Тимофеевич

Отец ребёнка: Панов Тимофей Георгиевич

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.12.1912

Сын: Панов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Панов Тимофей Георгиевич

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
03.03.1970
Причина смерти: сердечная недост 2 ст

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