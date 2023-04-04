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Дорошенко Александр Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1820

Дата смерти

12.11.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
коллежский советник
Рождение ребёнка
26.04.1852

Дочь: Маркова (Дорошенко) Анна Александровна

Мать ребёнка: Дорошенко (Дорошенко) Розалия Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.11.1881

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