Кухаренко Иван Абрамович
Место рожденияРысин, Климовичинский район, Могилевская область
Дата рождения15.05.1923
Дата смерти01.03.2016
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923
Рысин, Климовичинский район, Могилевская область
Рождение ребёнка
08.04.1950
Сын: Кухаренко Сергей Иванович
Мать ребёнка: Кычкова Ирина Ивановна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1960
Дочь: Кухаренко Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Кычкова Ирина Ивановна
Смерть
01.03.2016