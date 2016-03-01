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Кухаренко Иван Абрамович

Место рождения

Рысин, Климовичинский район, Могилевская область

Дата рождения

15.05.1923

Дата смерти

01.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923

Отец: Кухаренко Абрам Стефанович

Мать: Шижкорева Мария Петровна

Рысин, Климовичинский район, Могилевская область
Рождение ребёнка
08.04.1950

Сын: Кухаренко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Кычкова Ирина Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1960

Дочь: Кухаренко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Кычкова Ирина Ивановна

Смерть
01.03.2016
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