Дудина Лариса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1972
Сын: Оболенский Павел Евгеньевич
Отец ребёнка: Сергунин Евгений
Рождение ребёнка
15.07.1984
Сын: Дудин Александр Анатольевич 0001
Отец ребёнка: Дудин Анатолий Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергунин Евгений