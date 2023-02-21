Дудина Лариса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудина Лариса Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1972

Сын: Оболенский Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Сергунин Евгений

Рождение ребёнка
15.07.1984

Сын: Дудин Александр Анатольевич 0001

Отец ребёнка: Дудин Анатолий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергунин Евгений

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