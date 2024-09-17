Обухов Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Александр

Обухов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Полунина Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Елена Александровна

Мать ребёнка: Полунина Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полунина Мария Александровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.