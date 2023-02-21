Тихонов Александр Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.12.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1939
Дочь: Чемисова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Евтеевна
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1981