Тихонов Александр Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Александр Андрианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1939

Дочь: Чемисова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Евтеевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Анастасия Евтеевна

Смерть
05.12.1981
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