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Хара Ксения Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1911

Дата смерти

?.01.1998

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1911

Отец: Финидис Илья Ставрович

Мать: Финидис София

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хара Демьян

Рождение ребёнка
08.03.1931

Дочь: Каландадзе Марина Демьяновна

Отец ребёнка: Хара Демьян

Николаев, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хара Демьян

Смерть
?.01.1998
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