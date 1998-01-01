Хара Ксения Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1911
Дата смерти?.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1911
Отец: Финидис Илья Ставрович
Мать: Финидис София
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хара Демьян
Рождение ребёнка
08.03.1931
Дочь: Каландадзе Марина Демьяновна
Отец ребёнка: Хара Демьян
Николаев, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хара Демьян
Смерть
?.01.1998