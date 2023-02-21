Isareli (Fishbein) Shchora Tzharne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Isareli (Fishbein) Shchora Tzharne

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Место рождения

PUSTELNIK,MINSK MAZOWIECKI,WARSZAWA, פוסטלניק, Poland

Дата рождения

1910

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

PUSTELNIK,MINSK MAZOWIECKI,WARSZAWA, פוסטלניק, Poland
Рождение ребёнка
03.07.1944

Сын: Israeli ישראלי Nadav נדב

Отец ребёнка: Israeli Zelig

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
אילת השחר, Israel
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