Isareli (Fishbein) Shchora Tzharne
Место рожденияPUSTELNIK,MINSK MAZOWIECKI,WARSZAWA, פוסטלניק, Poland
Дата рождения1910
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
PUSTELNIK,MINSK MAZOWIECKI,WARSZAWA, פוסטלניק, Poland
Рождение ребёнка
03.07.1944
Отец ребёнка: Israeli Zelig
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
אילת השחר, Israel