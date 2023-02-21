Сунгуров Магомед-Салам Сунгурович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сунгуров Сунгур
Мать: Сунгурова Апам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сунгурова Саният Магомед-Саидович
Мать ребёнка: Сунгурова Умханум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сунгурова Апам Магомед-Саидович
Мать ребёнка: Сунгурова Умханум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сунгуров Гамид Магомед-Саидович
Мать ребёнка: Сунгурова Умханум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сунгуров Габит Магомед-Саидович
Мать ребёнка: Сунгурова Умханум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сунгуров Забит Магомед-Саидович
Мать ребёнка: Сунгурова Умханум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сунгурова Умханум
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сунгурова Умханум
Смерть
Неизвестно