Сунгуров Магомед-Салам Сунгурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунгуров Магомед-Салам Сунгурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сунгуров Сунгур

Мать: Сунгурова Апам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сунгурова Саният Магомед-Саидович

Мать ребёнка: Сунгурова Умханум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сунгурова Апам Магомед-Саидович

Мать ребёнка: Сунгурова Умханум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунгуров Гамид Магомед-Саидович

Мать ребёнка: Сунгурова Умханум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунгуров Габит Магомед-Саидович

Мать ребёнка: Сунгурова Умханум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунгуров Забит Магомед-Саидович

Мать ребёнка: Сунгурова Умханум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сунгурова Умханум

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сунгурова Умханум

Смерть
Неизвестно
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