Блинова Долина Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Долина Демидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Блинов Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Блинов Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
25.01.1896 ст.

Сын: Блинов Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Блинов Тимофей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Тимофей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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