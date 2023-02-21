Блинова Долина Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Блинов Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Блинов Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
25.01.1896 ст.
Сын: Блинов Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Блинов Тимофей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно