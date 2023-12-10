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Комиссаров Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1907 ст.

Жена: Комиссарова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1908 ст.

Сын: Комиссаров Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Комиссарова Анастасия Ивановна

Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.229-230 (Рождение №-16м)
Место жительства
До 1908 ст.
Черная, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1908 ст.
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