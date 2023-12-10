Комиссаров Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1907 ст.
Рождение ребёнка
08.03.1908 ст.
Сын: Комиссаров Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Комиссарова Анастасия Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.229-230 (Рождение №-16м)
Место жительства
До 1908 ст.
Черная, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1908 ст.