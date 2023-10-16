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Колмогоров Андрей Иудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

11.07.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колмогорова) Стефанида Андреевна

Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колмогорова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Оронова (Колмогорова) Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова

Давыдово, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
10.01.1866

Сын: Колмогоров Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова

Давыдово, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Колмогоров Ксенофонт Андреевич

Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Нехорошева (Колмогорова) Александра Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Давыдово, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
13.05.1874

Сын: Колмогоров Константин Андреев

Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова

Давыдово, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
03.02.1876

Дочь: Моршакова (Колмогорова) Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова

Давыдово, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
05.06.1879

Сын: Колмогоров Петр Андреевич

Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова

Давыдово, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
26.10.1881

Дочь: Давыдова (Колмогорова) Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова

Давыдово, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Смерть
11.07.1889
Давыдово, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
От воспаления

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