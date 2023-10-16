Колмогоров Андрей Иудович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти11.07.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Колмогорова) Стефанида Андреевна
Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова
Дочь: Оронова (Колмогорова) Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова
Сын: Колмогоров Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова
Сын: Колмогоров Ксенофонт Андреевич
Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова
Дочь: Нехорошева (Колмогорова) Александра Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Колмогоров Константин Андреев
Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова
Дочь: Моршакова (Колмогорова) Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова
Сын: Колмогоров Петр Андреевич
Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова
Дочь: Давыдова (Колмогорова) Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Колмогорова Евдокия Иванова