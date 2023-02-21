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Офицеров Виктор Васильевич
Офицеров Виктор Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.1963
Пол
Мужской
Отец
Офицеров Василий Петрович
1935 г.р.
Мать
Офицерова (Иващенкова) Мария Ивановна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1963
Отец:
Офицеров Василий Петрович
Мать:
Офицерова Мария Ивановна
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