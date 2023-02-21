Гордеева Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1920

Сын: Гордеев Николай Федорович

Отец ребёнка: Гордеев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Анна

Отец ребёнка: Гордеев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Вера

Отец ребёнка: Гордеев Федор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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