Гордеева Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1920
Сын: Гордеев Николай Федорович
Отец ребёнка: Гордеев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Анна
Отец ребёнка: Гордеев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Вера
Отец ребёнка: Гордеев Федор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно