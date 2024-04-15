Кошелев Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошелев Петр Степанович

Кошелев Петр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1818
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.03.1896 ст.

Сын: Кошелев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Кузьминична

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.

Дочь: Кошелева Лариса Петровна

Мать ребёнка: Кошелева Матрона Кузьминична

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Матрона Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close