Кошелев Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1818
Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.03.1896 ст.
Сын: Кошелев Григорий Петрович
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Кузьминична
Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.
Дочь: Кошелева Лариса Петровна
Мать ребёнка: Кошелева Матрона Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно