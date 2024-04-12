(Некрасова) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения03.02.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1798
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Колпашникова Настасья Алексеева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Вера Алексеева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Некрасова Вера Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Некрасов Николай Алексеев
Рождение ребёнка
1835
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно