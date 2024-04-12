(Некрасова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Анна Семеновна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.02.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1798

Отец: Некрасов Семен Федорович

Мать: Некрасова Ирина Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Отец ребёнка: не указан

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Колпашникова Настасья Алексеева

Отец ребёнка: не указан

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Вера Алексеева

Отец ребёнка: не указан

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Некрасова Вера Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Некрасов Николай Алексеев

Отец ребёнка: не указан

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Максим Алексеев

Отец ребёнка: не указан

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Алексей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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