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(Ермакова) Татьяна Егоровна
(Ермакова) Татьяна Егоровна
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
19.01.1808 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Крещение
19.01.1808 ст.
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
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