Дресвяникова Алена Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708
Сын: Дресвяников Гавриил Евсевеевич
Отец ребёнка: Дресвяников Евсевейко Малахович
Смерть
Неизвестно