Дресвяникова Алена Кузьминична 1671 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяникова Алена Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвяников Евсевейко Малахович

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Сын: Дресвяников Гавриил Евсевеевич

Отец ребёнка: Дресвяников Евсевейко Малахович

Смерть
Неизвестно

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