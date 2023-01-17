Жуков Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1904
Дата смерти24.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923 по 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.01.1943
Москва, город федерального значения Москва