Жуков Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Санниково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.09.1904

Дата смерти

24.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Санниково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1923 по 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.01.1943
Москва, город федерального значения Москва
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