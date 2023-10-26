Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Павлович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Егорович
Отец ребёнка: Егор Павлович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Яков Егорович
Отец ребёнка: Егор Павлович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Павлович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Павлович
Смерть
Неизвестно