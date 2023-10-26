Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Павлович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Егорович

Отец ребёнка: Егор Павлович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Яков Егорович

Отец ребёнка: Егор Павлович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Павлович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Павлович

Смерть
Неизвестно

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