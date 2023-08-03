Бойцова Инна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1972
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1972
Отец: Пансевич Константин
Мать: Пансевич Нина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойцов Константин Александрович
Рождение ребёнка
30.01.2005
Сын: Христинин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: не указан