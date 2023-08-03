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Бойцова Инна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1972

Отец: Пансевич Константин

Мать: Пансевич Нина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христинин Андрей Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойцов Константин Александрович

Рождение ребёнка
30.01.2005

Сын: Христинин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: не указан

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