Макаренкова (Солина) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1826 ст.
Дата смерти24.10.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1826 ст.
У Серпуховского мещанина Алексея Васильева Солина родилась дочь Александра. Крещена того ж числа. Восприемниками были: деревни Петрухина крестьянин Яков Космин и Серпуховская мещанская жена Наталья Ва... Показать все
Бракосочетание
Между 1849 и 1850
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.10.1859 ст.
Сын: Макаренков Алексей Акимович
Отец ребёнка: Макаренков Иоаким (Аким) Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Родился в доме наследников купца Федорова Васильевича Староносова, у которого его отец снимал квартиру и где торговал
Смерть
24.10.1877 ст.
от чахотки. Замоскворецкий сорок, Ризположенская церковь близь Донского монастыря. Погребена на Ваганьковском кладбище ЦГА Москвы, фонд №203, опись №756, дело №4, стр. 674