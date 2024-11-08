Макаренкова (Солина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаренкова (Солина) Александра Алексеевна

Макаренкова (Солина) Александра Алексеевна

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

04.02.1826 ст.

Дата смерти

24.10.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1826 ст.

Отец: Солин Алексей Васильевич

Мать: Солина (Сионова) Дарья Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
У Серпуховского мещанина Алексея Васильева Солина родилась дочь Александра. Крещена того ж числа. Восприемниками были: деревни Петрухина крестьянин Яков Космин и Серпуховская мещанская жена Наталья Ва... Показать все
Бракосочетание
Между 1849 и 1850

Муж: не указан

Рождение ребёнка
04.10.1859 ст.

Сын: Макаренков Алексей Акимович

Отец ребёнка: Макаренков Иоаким (Аким) Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Родился в доме наследников купца Федорова Васильевича Староносова, у которого его отец снимал квартиру и где торговал
Смерть
24.10.1877 ст.
от чахотки. Замоскворецкий сорок, Ризположенская церковь близь Донского монастыря. Погребена на Ваганьковском кладбище ЦГА Москвы, фонд №203, опись №756, дело №4, стр. 674

Мы используем куки для улучшения работы сайта.