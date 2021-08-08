Звягинцев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1928
Дата смерти08.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звягинцева Мария
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звягинцева Мария
Смерть
08.08.2021