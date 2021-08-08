Звягинцев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвягинцев Алексей Иванович

Звягинцев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1928

Дата смерти

08.08.2021

Пол

Мужской

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928

Отец: Звягинцев Иван Маркович

Мать: Звягинцева (Дьяченко) Акулина Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звягинцева Мария

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звягинцева Мария

Смерть
08.08.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.