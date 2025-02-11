Сайфуллин Лутфулла Минуллинович 1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Сайфуллин Лутфулла Минуллинович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1909

умер Около 1987

Отец
Сайфуллин (Sayfullin) Минулла Сайфуллович1874 г.р.
Мать
Сайфуллина Муслима Мослима НиколаевнаОколо 1879 г.р.
Супруги
Сайфуллина (Шафигулловна) Мугаллима1914 г.р.
Дети
(Сайфуллина) Рима Лутфуллиновна1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Сайфуллин (Sayfullin) Минулла Сайфуллович

Мать: Сайфуллина Муслима Мослима Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайфуллина (Шафигулловна) Мугаллима

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Сайфуллина) Рима Лутфуллиновна

Мать ребёнка: Сайфуллина (Шафигулловна) Мугаллима

Смерть
Около 1987

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