Сайфуллин Лутфулла Минуллинович
мужской, родился 1909
умер Около 1987
ОтецСайфуллин (Sayfullin) Минулла Сайфуллович1874 г.р.
МатьСайфуллина Муслима Мослима НиколаевнаОколо 1879 г.р.
Супруги
Сайфуллина (Шафигулловна) Мугаллима1914 г.р.
Дети
(Сайфуллина) Рима Лутфуллиновна1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Сайфуллина) Рима Лутфуллиновна
Мать ребёнка: Сайфуллина (Шафигулловна) Мугаллима
Смерть
Около 1987