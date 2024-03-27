Гомонов Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомонов Григорий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гомонов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомонов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Гомонова (Бубрешова) Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гомонова (Бубрешова) Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асташина (Гомонова) Мария

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гомонова (Бубрешова) Арина

Смерть
Неизвестно

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