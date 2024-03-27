Гомонов Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гомонов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гомонова (Бубрешова) Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асташина (Гомонова) Мария
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гомонова (Бубрешова) Арина
Смерть
Неизвестно