Гриценко (Герасюк) Марина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1844
Ф. 0679, о. 0012, д. 0547 Шабалинов 15. 22 сент 1844 Казак Шабалиновский Трофим Петров Гриценко, 19 и козачка Шабалиновская девица Марина Яковлева Герасюкова 21 Поручители Петр Павлов Гриценко и Яков... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Гриценко Трофим Петрович
1846 Ф. 0679, о. 0012, д. 0547 Шабалинов Иоанн Казак Шабалиновский Трофим Петров Гриценко и законная жена его Марина Яковлева восп. Никифор Яковлев Герасюк
Смерть
Неизвестно