Гриценко (Герасюк) Марина Яковлевна Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гриценко (Герасюк) Марина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1844

Муж: Гриценко Трофим Петрович

Шабалинов, Чернігівська область
Ф. 0679, о. 0012, д. 0547 Шабалинов 15. 22 сент 1844 Казак Шабалиновский Трофим Петров Гриценко, 19 и козачка Шабалиновская девица Марина Яковлева Герасюкова 21 Поручители Петр Павлов Гриценко и Яков... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гриценко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Гриценко Трофим Петрович

Шабалинов, Чернігівська область
1846 Ф. 0679, о. 0012, д. 0547 Шабалинов Иоанн Казак Шабалиновский Трофим Петров Гриценко и законная жена его Марина Яковлева восп. Никифор Яковлев Герасюк
Смерть
Неизвестно

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