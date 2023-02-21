Клюшова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшова Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1980

Отец: Кривоносов Николай Прокопьевич

Мать: Путинцева Людмила Секентаевна

Рождение ребёнка
13.10.2000

Дочь: Жукова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Монастырный Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
11.03.2004

Дочь: Клюшова Кристина Максимовна

Отец ребёнка: Клюшов Максим Александрович

Рождение ребёнка
10.04.2012

Сын: Клюшов Алексей Максимович

Отец ребёнка: Клюшов Максим Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшов Максим Александрович

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