Клюшова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1980
Рождение ребёнка
13.10.2000
Дочь: Жукова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Монастырный Сергей Валерьевич
Рождение ребёнка
11.03.2004
Дочь: Клюшова Кристина Максимовна
Отец ребёнка: Клюшов Максим Александрович
Рождение ребёнка
10.04.2012
Сын: Клюшов Алексей Максимович
Отец ребёнка: Клюшов Максим Александрович
Бракосочетание
Неизвестно