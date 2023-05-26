Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1902 ст.
Жена: Анна Васильевна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.10.1902 Синьковщина крестьянин Михаил Яковлевич Чермы крестьянская дочь Анна Васильевна по жениху Калихновщины крестьянин Стефан Евстафьевич по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1909 ст.
Сын: Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Ильинская церковь, Черма 14.06.1909 Синьковщина Сергей Михайлович Синьковщина отец крестьянин Михаил Яковлевич Синьковщина мать жена Анна Васильевна Чермы крестьянин Антон Васильевич Бакин конец же... Показать все
Смерть
Неизвестно