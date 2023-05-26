Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Яковлевич

Место рождения

Синьковщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Синьковщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.10.1902 ст.

Жена: Анна Васильевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.10.1902 Синьковщина крестьянин Михаил Яковлевич Чермы крестьянская дочь Анна Васильевна по жениху Калихновщины крестьянин Стефан Евстафьевич по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1909 ст.

Сын: Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Синьковщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 14.06.1909 Синьковщина Сергей Михайлович Синьковщина отец крестьянин Михаил Яковлевич Синьковщина мать жена Анна Васильевна Чермы крестьянин Антон Васильевич Бакин конец же... Показать все
Смерть
Неизвестно

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