Туганов Карасе
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти10.10.1878
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Туганов Али-Мурза
Рождение ребёнка
1851
Сын: Туганов Инус
Мать ребёнка: Туганова Кики
Рождение ребёнка
1859
Сын: Туганов Кавдын
Мать ребёнка: Туганова Кики
Рождение ребёнка
1879
Сын: Туганов Ибрагим
Мать ребёнка: Туганова Кики
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туганова Кики
Смерть
10.10.1878