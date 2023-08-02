Туганов Карасе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Карасе

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

10.10.1878

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Туганов Али-Мурза

Мать: Туганова Долаткыз Еналдиевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Туганов Инус

Мать ребёнка: Туганова Кики

Рождение ребёнка
1859

Сын: Туганов Кавдын

Мать ребёнка: Туганова Кики

Рождение ребёнка
1879

Сын: Туганов Ибрагим

Мать ребёнка: Туганова Кики

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова Кики

Смерть
10.10.1878
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