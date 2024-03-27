Маренова (Авдеева) Наталия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаренова (Авдеева) Наталия Ильинична

Маренова (Авдеева) Наталия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1926

Муж: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович

г.Оренбург
Рождение ребёнка
05.02.1927

Сын: Маренов Василий Ильич

Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович

г.Оренбург
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович

г.Оренбург
Рождение ребёнка
12.02.1930

Дочь: Федосова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович

г.Оренбург
Рождение ребёнка
12.03.1934

Сын: Маренов Борис Ильич

Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович

г.Оренбург
Рождение ребёнка
1938

Сын: Маренов Владимир

Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович

г.Оренбург
Рождение ребёнка
16.06.1941

Сын: Маренов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович

г.Оренбург
Рождение ребёнка
26.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович

г.Оренбург
Смерть
Неизвестно
г.Оренбург с.Городие
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close