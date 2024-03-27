Маренова (Авдеева) Наталия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.02.1926
г.Оренбург
Рождение ребёнка
05.02.1927
Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович
г.Оренбург
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович
г.Оренбург
Рождение ребёнка
12.02.1930
Дочь: Федосова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович
г.Оренбург
Рождение ребёнка
12.03.1934
Сын: Маренов Борис Ильич
Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович
г.Оренбург
Рождение ребёнка
1938
Сын: Маренов Владимир
Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович
г.Оренбург
Рождение ребёнка
16.06.1941
Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович
г.Оренбург
Рождение ребёнка
26.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович
г.Оренбург
Смерть
Неизвестно
г.Оренбург с.Городие
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург