Мисейко Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМисейко Николай Васильевич

Мисейко Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
14.02.1899 ст.

Жена: Тхорик Мария Ивановна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 19 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close