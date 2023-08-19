Каримов Рузиль Назимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Рузиль Назимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримов (Каримова (Сабирова)) Лариса Мирхатовна

Рождение ребёнка
12.08.2002

Дочь: (Каримова (Каримова)) Алина Рузильевна

Мать ребёнка: Каримов (Каримова (Сабирова)) Лариса Мирхатовна

Рождение ребёнка
01.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримов (Каримова (Сабирова)) Лариса Мирхатовна

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