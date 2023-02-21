Ерёмина Устина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Параскева Моисеевна
Отец ребёнка: Ерёмин Моисей Михайлович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Настасия Моисеевна
Отец ребёнка: Ерёмин Моисей Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Ерёмин Моисей Михайлович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Ерёмин Моисей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850