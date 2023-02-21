Ерёмина Устина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина Устина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Параскева Моисеевна

Отец ребёнка: Ерёмин Моисей Михайлович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Настасия Моисеевна

Отец ребёнка: Ерёмин Моисей Михайлович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Ерёмин Моисей Михайлович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ерёмин Ларион Моисеевич

Отец ребёнка: Ерёмин Моисей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Моисей Михайлович

Смерть
После 1850
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