Посыльный Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
08.09.1946
Мать ребёнка: Посыльная (Моисеенко) Марфа Тарасовна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Посыльный Василий Иванович
Мать ребёнка: Посыльная (Моисеенко) Марфа Тарасовна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Посыльный Михаил Иванович
Мать ребёнка: Посыльная (Моисеенко) Марфа Тарасовна
Смерть
1974