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Посыльный Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Посыльный Григорий Прокофьевич

Мать: Посыльная Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
08.09.1946

Сын: Посыльный Иван Иванович

Мать ребёнка: Посыльная (Моисеенко) Марфа Тарасовна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Посыльный Василий Иванович

Мать ребёнка: Посыльная (Моисеенко) Марфа Тарасовна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Посыльный Михаил Иванович

Мать ребёнка: Посыльная (Моисеенко) Марфа Тарасовна

Смерть
1974

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