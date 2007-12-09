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Луконин Николай Сидорович

Место рождения

Родионовка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.09.1933

Дата смерти

09.12.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Родионовка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луконина (Мишина) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
09.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луконина (Мишина) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
19.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луконина (Мишина) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
30.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луконина (Мишина) Раиса Петровна

Смерть
09.12.2007

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