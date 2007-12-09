Луконин Николай Сидорович
Место рождения
Дата рождения01.09.1933
Дата смерти09.12.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1958
Рождение ребёнка
19.01.1961
Рождение ребёнка
30.04.1963
Смерть
09.12.2007