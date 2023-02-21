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Пузырев Евгений Васильевич
Пузырев Евгений Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пузырев Василий Михайлович
1909 г.р.
Мать
Пузырева (Сикорская) Наталья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пузырев Василий Михайлович
Мать:
Пузырева Наталья Ивановна
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