Соснин Пимен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснин Пимен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соснина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
21.11.1951

Сын: Соснин Михаил Пименович

Мать ребёнка: Соснина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
16.09.1954

Сын: Соснин Виктор Пименович

Мать ребёнка: Соснина Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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