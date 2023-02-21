Сметанников Алексей Иванович
Место рождениявышний волочёк, городской округ Вышний Волочёк, Тверская область, Russian Federation
Дата рождения18.02.1841
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
вышний волочёк, городской округ Вышний Волочёк, Тверская область, Russian Federation
Бракосочетание
15.01.1878
Рождение ребёнка
1878
Сын: Сметанников Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Сметанникова Антонина Александровна
Смерть
1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния