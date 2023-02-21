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Сметанников Алексей Иванович

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Место рождения

вышний волочёк, городской округ Вышний Волочёк, Тверская область, Russian Federation

Дата рождения

18.02.1841

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

вышний волочёк, городской округ Вышний Волочёк, Тверская область, Russian Federation
Бракосочетание
15.01.1878

Жена: Сметанникова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Сметанников Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Сметанникова Антонина Александровна

Смерть
1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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