Галимов Ханиф Хабирович 02.10.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галимов Ханиф Хабирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1959

Дата смерти

05.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1959

Отец: Галимов Хабир Салимович

Мать: Галимова Аклима Гилязетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимова Рафиса Рахимьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
19.12.1982

Сын: Галимов Ильнур Ханифович

Мать ребёнка: Галимова Рафиса Рахимьяновна

Рождение ребёнка
18.09.1988

Сын: Галимов Дамир Ханифович

Мать ребёнка: Галимова Рафиса Рахимьяновна

Рождение ребёнка
02.12.1989

Сын: Галимов Тимур Ханифович

Мать ребёнка: Галимова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
07.04.1993

Дочь: Артамонова Юлия Ханифовна

Мать ребёнка: Галимова Ирина Николаевна

Смерть
05.02.2018

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