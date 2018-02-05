Галимов Ханиф Хабирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1959
Дата смерти05.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1982
Мать ребёнка: Галимова Рафиса Рахимьяновна
Рождение ребёнка
18.09.1988
Мать ребёнка: Галимова Рафиса Рахимьяновна
Рождение ребёнка
02.12.1989
Мать ребёнка: Галимова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
07.04.1993
Дочь: Артамонова Юлия Ханифовна
Мать ребёнка: Галимова Ирина Николаевна
Смерть
05.02.2018