Чернов Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1968
Отец: Чернов Георгий Васильевич
Мать: Чернова Вера Васильевна
Бракосочетание
11.03.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.1989
Сын: Чернов Георгий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1991
Сын: Чернов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности