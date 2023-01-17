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Чернов Александр Георгиевич

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

10.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1968

Отец: Чернов Георгий Васильевич

Мать: Чернова Вера Васильевна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
11.03.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
27.11.1989

Сын: Чернов Георгий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
20.03.1991

Сын: Чернов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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