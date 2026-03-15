Волков Василий Федорович 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Волков Василий Федорович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1838, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Волков Федор Акимович1799 ст. г.р.
Мать
Волкова Настасья1798 ст. г.р.
Супруги
Волкова Пелагея Антоновна1838 г.р.
Дети
(Волкова) Прасковья Васильевна1859 г.р.
Волков Семен Васильевич1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Волков Федор Акимович

Мать: Волкова Настасья

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Волкова) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Антоновна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1861

Сын: Волков Семен Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Антоновна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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