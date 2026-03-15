Волков Василий Федорович
мужской, родился 1838, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецВолков Федор Акимович1799 ст. г.р.
МатьВолкова Настасья1798 ст. г.р.
Супруги
Волкова Пелагея Антоновна1838 г.р.
Дети
(Волкова) Прасковья Васильевна1859 г.р.
Волков Семен Васильевич1861 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Волков Федор Акимович
Мать: Волкова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Волкова) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Антоновна
Смерть
Неизвестно