Ондар Наталья Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ондар Наталья Артуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ондар Артур Ымыштаевич

Мать: Ондар Зоя Кара-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оюн Даяна Далаевна

Отец ребёнка: Оюн Далай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оюн Кан-демир Далаевич

Отец ребёнка: Оюн Далай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оюн Кулча Далаевна

Отец ребёнка: Оюн Далай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оюн Далай Александрович

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