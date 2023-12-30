Никитушкина (Григорьева) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитушкина (Григорьева) Наталья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

11.08.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1924

Сын: Никитушкин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Никитушкин Василий Тимофеевич

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
11.08.1969

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