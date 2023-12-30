Никитушкина (Григорьева) Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти11.08.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1924
Сын: Никитушкин Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Никитушкин Василий Тимофеевич
Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
11.08.1969