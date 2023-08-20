б/ф Фефил (Феофил?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Фефилов Афонасий
Флорищи, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Скорее всего родился именно во Флорищах, в 1678 году значится бобылем (во дворе написан один, женщин не писали) В 1647 году ни одного Фефила во владениях Арх. собора не значится, мог родится после 16... Показать все