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б/ф Фефил (Феофил?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Около 1660 г.р.

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Фефилов Афонасий

Мать ребёнка: не указана

Флорищи, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Скорее всего родился именно во Флорищах, в 1678 году значится бобылем (во дворе написан один, женщин не писали) В 1647 году ни одного Фефила во владениях Арх. собора не значится, мог родится после 16... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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